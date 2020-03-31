Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Путин присвоил Героя Шаймуратову; новая жизнь у стариков в Уфе Фото: Олег Яровиков

Путин присвоил звание Героя России командиру легендарной Башкавдивизии Минигали Шаймуратову, погибшему в 1943 году под Дебальцево.

Награда нашла Героя через 77 лет. ТАСС и другие федеральные СМИ передали новость о том, что «Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Мингалею Шаймуратову, комдиву легендарной Башкирской кавалерийской дивизии, погибшему в 1943 году под Дебальцево». «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., присвоить звание Героя Российской Федерации Шаймуратову Мингалею Миназовичу — генерал-майору (посмертно)», — говорится в указе главы государства. Шаймуратов родился в 1899 году в Кармаскалинском районе Башкирии. За годы войны возглавляемая им 112-я Башкавдивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4 тыс. километров, 78 ее воинов стали Героями Советского Союза и пятеро — полными кавалерами ордена Славы. Генерал-майор Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года на территории нынешней Луганской области при выходе полка из рейда по тылам противника. Он был награжден орденом Красной Звезды в 1943 году посмертно, рассказали в ТАСС.

Фермерам стало проще получить льготный кредит. В этом году Минсельхоз выделил на субсидии по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей 90,9 млрд рублей. Это на 37,3% выше фактического освоения средств в прошлом году (66,2 млрд рублей), пишет «Российская газета» и поясняет, что льготный кредит можно получить на развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции и другие цели. Минимальная фиксированная ставка по льготным кредитам — до 5% годовых. По словам исполнительного директора Goldman Group Дмитрия Гелемурзина, в АПК высок спрос как на льготные, так и на коммерческие кредиты. «По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий составили 550 миллиардов рублей — на 10% больше, чем годом ранее», — рассказал эксперт. При этом если ранее акцент делался на растениеводстве, птицеводстве, разведении крупного рогатого скота и свиноводстве, а также на производстве молока, то в этом году в программу субсидирования попадают такие направления, как коневодство, грибоводство и ягодные производства, отмечают в газете. «Крупные инвестиционные проекты появятся на юге России (в области выращивания грибов), а также в Башкирии, коневодство является традиционным видом сельского хозяйства этого региона», — сказал Гелемурзин.

Больше квартир с меньшей ценой. РИА Недвижимость передает, что девальвация рубля на 20% привела к всплеску спроса на рынке недвижимости в полтора раза – россияне пытаются спасти сбережения, вложив деньги в квадратные метры. По подсчетам экспертов, в «докризисный» период на квартиры, цена на которые была повышена, приходилось только 4,5% просмотров. После 6 марта, когда произошел обвал курса рубля, на подорожавшие лоты приходится уже 7,7% интереса покупателей, поясняется в материале. При этом наиболее активно за последние три недели повышали стоимость квартир продавцы в Санкт-Петербурге (цена выросла для 8% лотов), Москве (7%) и Воронеже (6%). В то же время наибольшая доля квартир со снижением цены пришлась на Уфу и Казань — 18%, отмечают эксперты.

В Башкирии могут запретить продажу алкоголя, предупредила газета «АиФ-Москва». В издании говорится, что «глава Башкирии Радий Хабиров рассказал во время совещания с местным правительством, что в регионе может быть введен «сухой закон» в случае роста числа случаев домашнего насилия и массовых беспорядков. Хабиров отметил, что пока не видит необходимости запрещать продажу алкоголя, но готов на такие меры, если «кривая уйдет вниз». Он поручил подготовить информацию о динамике продажи спиртных напитков, передает уже INTERFAX.RU. Также глава региона велел следить за числом преступлений, отметив, что в других странах на фоне пандемии коронавируса фиксируется увеличение случаев массовых беспорядков. В Башкирии коронавирус подтвердили у пяти человек, информировало агентство.

В Уфе у стариков начинается новая жизнь. Тем временем предприниматель из Уфы решил поддержать активных пенсионеров, которым из-за карантина приходится сидеть дома. Как сообщил телеканал «МИР 24», Адиль Юлдашев владеет сетью фитнес-клубов. Из-за карантина их закрыли, бизнес терпит убытки. Несмотря на это, предприниматель решил помочь тем, кому сейчас труднее всего. Тренажеры он отправил местным пенсионерам, купившим годовой абонемент на посещение его фитнес-центров. «Как все закрыли, я впал в великую депрессию. Теперь я могу сказать, как почтальон Печкин: «У меня теперь новая жизнь начинается», потому что мне подарили тренажер», – радуется местный пенсионер, передали на телеканале.

Имбирь на «взлете». Телеканал НТВ выяснил, что в Башкирии, Самаре, Волгограде, Саратове и некоторых других регионах резко выросли цены на корень имбиря. В этих регионах теперь его продают по 2000, 4000, а то и по 7000 рублей за килограмм, говорится в сюжете. В связи с этим власти готовят обращение в ФАС и прокуратуру. Отмечается, что имбирь взлетел в цене на фоне слухов о том, что с его помощью якобы можно успешно бороться с коронавирусом. «Так, «убивать» вирус с помощью имбиря посоветовала актриса Любовь Толкалина. Однако медики назвали подобные советы «идиотизмом». С помощью имбиря действительно можно умеренно укрепить иммунную систему, однако спастись так от коронавируса нельзя. Куда более эффективным способом будет самоизоляция», — посоветовали на НТВ.

Зинченко разгромил защитника «Уфы». «Газета.ру» написала, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины, ранее игравший за башкирский футбольный клуб, Александр Зинченко разгромил защитника «Уфы» и молодежной национальной команды России Данилу Кругового в матче Евро-2020 по FIFA. Сообщается, что в турнире среди профессиональных футболистов, который проводит Instagram-блог 433, принимают участие игроки из 32 стран Европы, которые представляют свои национальные команды. «Зинченко, который играл за «Барселону», обыграл «Ливерпуль» Кругового со счетом 6:1», — пишут в издании.

Снова стал отцом. Как информировали на телеканале «RT», у защитника «Уфы» Дениса Терентьева родилась дочь. Это второй ребёнок в семье Терентьева и его супруги Анжелики Абросовой. В 2016 году появился на свет их сын Ярослав, напомнили на телеканале.