В Уфе лжецелительница несколько лет снимала порчу с семьи и «заработала» 2 млн рублей

В полицию Уфе с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что попалась на уловку мошенницы. Стражи порядка предварительно установили, что в мае 2016 года 32-летняя жительница Уфы на улице познакомилась с девушкой. Та рассказала, что нужно снять порчу с ее семьи. На тот момент у уфимки действительно были проблемы. После недолгого разговора она поверила лжецелительнице и согласилась провести обряд.

Незнакомка вошла в доверие к девушке. На протяжении нескольких лет потерпевшая прибегала к помощи лжецелительницы, отдав ей более двух миллионов рублей. Но недавно она поняла, что просто стала жертвой мошенницы, и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнюю уроженку Оренбургской области. Та дала признательные показания.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «мошенничество», сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе.