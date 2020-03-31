Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан Уроженец Башкирии застрял на круизном лайнере в Австралии из-за коронавируса Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГТРК Башкортостан

Уроженец Сибая Руслан Муратгалин 26 февраля отправился в рейс на круизном лайнере из Сиднея. Мужчина трудится на корабле газосварщиком. 7 марта, когда судно вернулось в порт, у одного из пассажиров была обнаружена новая коронавирусная инфекция.

Всю команду — 1200 человек — изолировали прямо на корабле. 30 марта COVID-19 обнаружили у члена экипажа. Всех работников судна отправили на карантин. Две недели каждому предстоит провести в своей каюте, сообщает ГТРК «Башкортостан».

«Живу я один, всех распределили по комнатам, по одному человеку», — прокомментировал житель республики.