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В Башкирии за минувшую неделю гриппом заболели 27 тысяч человек, почти 16 тысяч - дети

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за минувшую неделю гриппом заболели 27 тысяч человек, почти 16 тысяч - дети Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за минувшую неделю гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 27 491 человек, в том числе 15 828 детей, что составляет 57% от общего числа больных.

В детских возрастных группах наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возраст с 3 до 6 лет.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения республики на 11% выше эпидемического порога, по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 10,7%.

В Уфе с 23 по 29 марта зарегистрировано 8 647 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Эпидпорог превышен на 0,6%.

Ведется ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмониями и ежедневный мониторинг отсутствующих детей в детских организованных коллективах.

При лабораторных обследованиях от больных определяются как вирусы гриппа — грипп В, грипп А(H1N1)2009, так и вирусы негриппозной этиологии.

ИА «Башинформ»
Теги: грипп и ОРВИ
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