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В клубном историческом квартале «На Успенской» сдан ещё один дом

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

ГК «Первый Трест» объявила о сдаче очередного дома в КИК «На Успенской». Строительные и отделочные работы в литере 3 завершены и секции А и Б «Никольского» дома готовы к заселению.

«Секции А и Б ждут своих жильцов. И совсем скоро 136 семей получат ключи от своих новых квартир. Уникальные фасады, визуальная эстетика, всё это уже высоко оценили наши дольщики. На сегодняшний день мы активно достраиваем секции В, Г и Д и ведём работы по проектированию уникального благоустройства, которое по достоинству оценят жильцы «Никольского» дома», — рассказал Тимур Гадеев, генеральный директор строительной компании ООО «Первый Трест».

Кроме элегантности архитектуры и уникальности идейного наполнения проекта нужно отметить и высокое качество объекта.

«В строительстве дома применялись только высококачественные и экологически чистые материалы. В местах общественного пользования используется светодиодное освещение. Для отопления и водоснабжения использованы высококачественные комплектующие именитых производителей Италии, Испании и Германии, что гарантирует их бесперебойную работу в течение нескольких десятилетий. Уточнить все интересующие вопросы по приёму квартиры можно по телефону 8 (347) 200-8-200», — поделился Тимур Гадеев.

Одного взгляда на сданные дома в КИК «На Успенской» хватит, чтобы понять – специалистам ГК «Первый Трест» с успехом удалось воплотить уникальную концепцию комплекса и воссоздать дух истории. Без преувеличения можно сказать, что КИК «На Успенской» — это жилой комплекс, которого ждали: он открывает новый этап строительства в Уфе и преображает архитектурный облик города, делая его современным и аристократичным.

Стоит отметить, что клубный исторический квартал «На Успенской» вошёл в ТОП 5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards 2018.

Напомним, что ГК «Первый Трест» — это динамично развивающаяся девелоперская компания федерального масштаба. На сегодняшний день «Первый Трест» активно строит 6 объектов в географическом и историческом центрах города: клубный дом «Соты», секции Е, Г и Ж литера № 22 в ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», секции В, Г и Д «Никольского» дома в КИК «На Успенской» и многофункциональный центр KREMLEWSKI UFIMSKI DVOR.

ИА «Башинформ»
Теги: ГК Первый Трест
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