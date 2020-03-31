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Скончался выдающийся российский геофизик, уроженец Башкирии Геннадий Казанин

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Скончался выдающийся российский геофизик, уроженец Башкирии Геннадий Казанин Фото: соцсети

30 марта 2020 года в Мурманске на 72 году жизни скончался Геннадий Семенович Казанин – выдающийся советский и российский геофизик, руководитель первой советской морской экспедиции, проводившей геофизические исследования на шельфе в Антарктике, президент Ассоциации полярников Мурманской области, генеральный директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ). Он был награжден различными медалями и орденами за свою научную и общественную деятельность, орденом Салавата Юлаева за благотворительную деятельность в Республике Башкортостан.

«Геннадий Семенович был невероятно добрый, отзывчивый человек, для меня – настоящий друг и наставник! Благодаря Геннадию Семеновичу нам удалось помочь очень многим жителям Башкортостана! Он сам вкладывал много сил и средств в развитие родного Федоровского района республики. Я несколько раз обращалась к нему за финансовой помощью для лечения башкирских детишек. Именно он профинансировал операцию по восстановлению слуха и наращиванию ушной раковины для маленького Адама.

Год назад, во время тяжелой болезни моей мамы, увидев, что нашей РКБ им.Куватова в Уфе не хватает функциональных кроватей, так необходимых для обездвиженных пациентов, я обратилась к Геннадию Семеновичу за помощью. И вскоре была закуплена и установлена целая партия кроватей для неврологического отделения больницы.

Это лишь несколько примеров... Геннадий Семенович никогда не отказывал в помощи.

Я до сих пор не могу поверить в то, что его нет больше с нами. Мои соболезнования родным и близким Геннадия Семеновича… Светлая память...», — выразила свои соболезнования депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева.

Справка. Геннадий Казанин родился 2 июля 1948 года в селе Покровка Федоровского района Башкирской АССР. Свою трудовую биографию он начал сразу после окончания средней школы. В 1967 году поступил в Ленинградский электротехнический институт, который успешно закончил по специальности «Радиоэлектронные устройства». По направлению института работал во ВНИИГеофизика.

В 1978 году он переехал в Мурманск и связал свою жизнь с Морской арктической геологоразведочной экспедицией. Прошел путь от старшего геофизика, затем начальника геофизической мастерской-лаборатории, до назначения в 1983 году главным инженером экспедиции. В 1999 году Геннадий Семёнович был назначен генеральным директором ОАО «МАГЭ».

Геннадий Семенович непосредственно участвовал в разработке и внедрении аппаратуры, предназначенной для геофизических исследований на шельфе арктических морей, имеет авторские свидетельства на изобретения.

ИА «Башинформ»
Теги: Геннадий Казанин
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