Фото: ИА «Башинформ» В России 1 апреля начнется весенний призыв в армию Фото: ИА «Башинформ»

Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Запланировано призвать 135 тыс. человек.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих к призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в указе.

«Известия» со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу сообщают о том﻿, что весенний призыв не будет перенесен из-за коронавируса. Кроме того, среди военнослужащих армии РФ случаев заражения инфекцией не зафиксировано, отмечал он 20 марта.

Всех призывников перед отправкой на службу будут тестировать на SARS-CoV-2. Военно-медицинские комиссии усилят специалистами и дополнительно оснастят оборудованием.