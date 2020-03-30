Будённый ходатайствовал - не дали Героя Шаймуратову, Хабиров был более настойчив: мнение
Юлай Галиуллин, руководитель АНО «Мэргэн уксы», считает, что большая заслуга в присвоении звания Героя генералу Шаймуратову принадлежит главе Башкирии Радию Хабирову.
«Награда нашла своего героя. Давно этого ждали — на счету Минигали Мингазовича много подвигов, это реально заслуженная награда. Конечно, хотелось бы, чтобы он был Героем Советского Союза, но то, что он сейчас Герой России, я думаю — это правильно. Большая заслуга в этом Главы республики Радия Хабирова. В свое время сам Семен Будённый ходатайствовал о присвоении Шаймуратову звания Героя. Но не дали. До прихода на пост Главы Радия Фаритовича в республике собирали подписи, отправляли, но все это отклонялось. Сейчас, благодаря настойчивости Радия Фаритовича, это стало возможным. Это большая победа, большой праздник, и народ это приветствует, народ воодушевлен. Это очень-очень радует», — сказал он.Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.
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