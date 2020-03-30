Фото: Госкомитет РБ по ЧС Госкомитет по ЧС предупреждает о вскрытии рек и колебаниях уровня воды в них Фото: Госкомитет РБ по ЧС

На реках бассейна Белой и бассейна Урал наблюдается постепенное разрушение ледового покрова, на многих реках наблюдаются ледоход и остаточные забереги. Об этом сообщает республиканский Госкомитет по ЧС.

«В силу аномальных погодных условий лед на реках тает на месте, образуются закраины и неполный ледостав. Толщина льда на реках Белая и Уфа на конец марта колеблется в пределах от 20 см до 40 см, что ниже нормы на 20-50 см. На Павловском водохранилище наблюдаются закраины и промоины. Толщина льда в бассейне реки Урал составляет от 10 до 70 см», — сообщают специалисты ведомства.

Малые степные реки: Усень, База, Мелеуз, Уршак, Быстрый Танып, Селеук к 30 марта освободились ото льда. Процесс вскрытия рек проходил постепенно, без ледовых заторов, на 13-15 дней раньше средних многолетних значений. На реке Чермасан при вскрытии наблюдался рост уровней воды до 190 см в сутки, общий подъем составил 195 см, река из берегов не вышла.

На горных реках Сим, Инзер, Ай отмечается ледоход, на остальных горных реках – неполный ледостав и остаточные забереги. Вскрытие происходит постепенно, без ледовых заторов на 13-15 дней раньше нормы, сопровождается колебаниями уровней воды от -32 до +13 см.

В целом по республике происходят колебания уровней воды рек от -48 см до +15 см в сутки.

По состоянию на 30 марта все реки в берегах. Опасные явления по гидрологическим явлениям на территории республики не отмечаются.