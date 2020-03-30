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Восемь педагогов Башкирии получат 50 тысяч рублей и возможности профессионального развития

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Восемь педагогов Башкирии получат 50 тысяч рублей и возможности профессионального развития Фото: Олег Яровиков

Восемь педагогов из четырех городов Башкирии стали победителями IV Всероссийского конкурса имени Л.С. Выготского. Это Наталья Пичнограева и Вилия Акбалина из Сибая, Гульнур Хатмуллина из Нефтекамска, Елена Бызова, Елена Султангулова, Айсылу Гизетдинова, Алла Тябина из Уфы и Виктория Никитина из Стерлитамака.

Как сообщила пресс-секретарь Общественной палаты РБ Ляйсан Гаррапова, Башкортостан занял второе место по количеству заявок на конкурс – 317, уступив только Нижегородской области – 333 заявки.

Организатор конкурса — Рыбаков Фонд﻿. В нашем регионе оператором конкурса выступил Общественный фонд развития города Уфа при поддержке Общественной палаты Республики Башкортостан.

Всего в конкурсе победило 266 человек со всей России: 193 педагога и 73 студента. Педагоги получат по 50 тысяч рублей, студенты – по 20 тысяч рублей. Кроме того, лучших участников ждут новые возможности профессионального развития от организатора конкурса.

Это единственный в России конкурс, нацеленный на поиск и поддержку творческих специалистов дошкольного образования, ориентированного на ребенка. Он открыт для педагогов дошкольного образования и студентов, обучающихся по направлениям «педагогические науки» и «гуманитарные науки». Конкурс продолжает набирать популярность: было принято 5358 заявок из 84 регионов России.

80 педагогов и 20 студентов приедут в Москву на Летнюю школу – это интенсивная программа развития, позволяющая участникам вместе с ведущими экспертами и практиками дошкольного образования улучшить свои компетенции и стать частью развивающего профессионального сообщества.

20 педагогов впервые пригласят на Лидерскую школу, где они смогут усилить свои организаторские качества, чтобы развивать сообщество профессионалов в своем селе, городе, регионе.

Шесть победителей будут участвовать в образовательных турах на площадках детских садов, где смогут увидеть на практике дошкольное образование, ориентированное на ребенка, в сопровождении ведущего эксперта-куратора практики.

Лучших педагогов также ждут семинары по программам «ПРОдетей» и «Независимая оценка качества дошкольного образования» – это проекты инициативы Рыбаков Фонда «Университет детства» в области дошкольного образования.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
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