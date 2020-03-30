Шаймуратов олицетворяет собой всю республику, все народы, проживавшие в ней: мнение

Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ, рассказал "Башинформу" о том, каково значение присвоения звания Героя России генералу Шаймуратову:

"Это знаковое событие для республики. Знаю не понаслышке, как жители региона ни один десяток лет обращались к руководству республики и руководству страны, но в силу тех или иных причин не удавалось достучаться. А тут произошло событие поистине исторического значения, поскольку военноначальник Шаймуратов не просто уроженец республики, он олицетворяет собой всю республику, все народы, проживавшие и проживающие в регионе.

Изучал историю создания дивизии, его комплектования, боевой путь ветеранов. Образ Шаймуратова — объединяющее начало всех народов, поскольку все народы, и русские, и башкиры, и татары, и многие-многие другие являлись военнослужащими 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. И для каждого района и города сегодня Шаймуратов дорог, поскольку в составе его дивизии служили уроженцы практически каждого села и города республики.

Присвоение Шаймуратову звания Героя и торжественные мероприятия по этому поводу, полагаю, станут самым значимым событием и подарком ветеранам, участникам войны, труженикам тыла к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — сказал Марданов.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.