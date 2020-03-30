Шаймуратов и так всегда являлся народным героем в Башкирии: мнение доктора наук

Михаил Ахметович Бикмеев, доктор исторических наук, считает, что генерал Шаймуратов и так всегда был народным героем в Башкирии.

"Шаймуратов и так являлся народным героем, он и был признанным народным героем. То, что ему присвоили звание Героя — это замечательно, прекрасно, однако он и был признан всеми народами Башкортостана. В чем же проявился его воинский талант? Его одаренность, талант заключаются в том, что он при формировании дивизии, когда он был назначен, сразу взял в свои руки и навел порядок, начал военную учебу. До его прибытия нормальной военной учебы не было. Он как опытный командир, полковник, сразу, твердой рукой организовал военные учения. В этот момент он смог подготовить дивизию к большим военным действиям, начиная одиночной подготовкой, заканчивая учениями полков. Он выработал систему подготовки дивизии. И второе. Он очень наладил хорошие взаимоотношения с руководством республики. Это тоже большой показатель ума, подготовленности человека, его компетентности и военного опыта. Благодаря этому он очень оперативно решал вопросы об обеспечении дивизии оружием, обмундировании, продовольствии, деньгами, фуражом, лошадьми. Кроме того он создал в дивизии великолепную морально-психологическую атмосферу, основанную на межнациональной дружбе, уважении к историческому прошлому Башкортостана. Моральная обстановка — самая важная на фронте. Когда нет единства, сплоченности, везде плохо, а в военных частях — тем более. Одним словом, он смог подготовить боевую дивизию к боям в полном объеме.

Шаймуратов довез всю свою дивизию, без потерь до фронта. Дивизия под руководством Шаймуратова очень хорошо показала себя в ходе второго этапа Сталинградской битвы. Генерал проявил воинский талант, проведя рейды дивизии по тылам противника. Были уничтожены коммуникации и узлы связи, штабы, резервы противника. До последней минуты своей жизни он организовывал выход дивизии из окружения. Было очень много потерь, но дивизия вышла со знаменем и штабом, сохранив свое наименование, и в этом заслуга генерала Шаймуратова. Много можно о нем говорить…

Многие пишут, что Шаймуратов полководец. Но полководцы — Жуков, Рокоссовский. Шаймуратов — военноначальник, талантливый комдив. Это самое правильное наименование Героя", — сказал он.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.