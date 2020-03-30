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Шамиль Валеев: Высшая награда России нашла своего героя через 78 лет после его гибели

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Шамиль Валеев: Высшая награда России нашла своего героя через 78 лет после его гибели Фото: Олег Яровиков

Уфимский публицист, руководитель Аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Шамиль Валеев прокомментировал агентству «Башинформ» награждение легендарного комдива Минигали Шаймуратова наградой Герой России.

«Это — исключительный случай: высшая воинская награда Российской Федерации нашла своего героя через 78 лет после его гибели за Страну Советов. Сегодняшний Указ Президента России — признание как личных заслуг Шаймуратова-генерала перед Родиной, так и подвига баширских кавалеристов.

Башкирия — это край хороших воинов, которые защищают Российское государство храбро, умело и преданно уже много столетий. И это признание — очень хорошая новость и важная для всего многонационального народа республики. Особенно сейчас — накануне 75-летия великой Победы и в сложный для страны период, когда мы все противостоим врагу нового типа.

Думаю, это ещё и подтверждение правильности, своевременности тезиса о сохранении исторической памяти в новой Конституции, который нам предстоит подтвердить сразу после выхода из микробиологической мобилизации», — отметил Шамиль Валеев.

ИА «Башинформ»
Теги: Герой России, Минигали Шаймуратов, комментарии
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