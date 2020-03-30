Фото: Олег Яровиков Башкирия добивалась присвоения звания Героя Шаймуратову с 1946 года: мнение Фото: Олег Яровиков

Начальник отдела Национального архива РБ Азат Ярмуллин рассказал, что Башкирия добивалась присвоения звания Героя Шаймуратову с 1946 года.

«Уже в 1946 году делегация БАССР посетила место гибели генерала Шаймуратова, с тех пор в республике пытались поднять эту тему о присвоении звания Героя. И в наше время тема поднималась, подписи собирались. История эта долгая. Но Шаймуратов — народный герой. После войны песня «Шаймуратов генерал» стала народной. Сегодняшняя новость — логическое завершение этой истории. Для народа нашей республики это имеет огромное значение. Это уже признание его заслуг не только на уровне Башкортостана, но и всей России», — сказал он.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.