Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

30 марта Понедельник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия добивалась присвоения звания Героя Шаймуратову с 1946 года: мнение

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Башкирия добивалась присвоения звания Героя Шаймуратову с 1946 года: мнение Фото: Олег Яровиков

Начальник отдела Национального архива РБ Азат Ярмуллин рассказал, что Башкирия добивалась присвоения звания Героя Шаймуратову с 1946 года.

«Уже в 1946 году делегация БАССР посетила место гибели генерала Шаймуратова, с тех пор в республике пытались поднять эту тему о присвоении звания Героя. И в наше время тема поднималась, подписи собирались. История эта долгая. Но Шаймуратов — народный герой. После войны песня «Шаймуратов генерал» стала народной. Сегодняшняя новость — логическое завершение этой истории. Для народа нашей республики это имеет огромное значение. Это уже признание его заслуг не только на уровне Башкортостана, но и всей России», — сказал он.

Легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. Об этом долгожданном всеми башкортостанцами событии в своем посте в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: 1
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут послания для проверяющих
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут проверяющим необычные послания. Свои обращения они оставляют на дверях. Фото посланий появи
В Башкирии похолодания в первой половине апреля могут уменьшить масштабы паводка
По данным портала gismeteo.ru, с 29 марта по 1 апреля в Башкирию придет теплый фронт. Дневная температура будет колебаться в пределах от +9 до +11 граду
В Башкирии чиновник и его супруга вышли на работу сразу после заграничной поездки
Крайне неприятный случай произошел с одним из чиновников в Башкирии. Как сообщил 30 марта на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий
В Башкирии планируется ввести режим полной самоизоляции граждан
В Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров со ссылкой на рекомендации премьер
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть