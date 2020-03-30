В Татарстане введен режим полной самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал президена республики Рустам Минниханов. Об этом заявила вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева, сообщает «Татар-информ».

Выходить из дома можно для того, чтобы добраться до работы (предприятия непрерывного цикла, учреждения здравоохранения, магазины, аптеки).

«Покидать место самоизоляции, в случае, если вы работаете, можно будет по установленному образцу справки. Покидать место самоизоляции в случае необходимости можно будет по установленному порядку, который будет доведен дополнительно в ближайшее время», — пояснила Лейла Фазлеева.

Под исключение попали обращения за экстренной медицинской помощью и случаи, которые имеют прямую угрозу жизни и здоровью.

Нарушителям грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.