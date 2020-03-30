В Башкирии открыт прием заявок на формирование нового состава Общественной палаты

В Башкирии стартовал прием заявок от некоммерческих организаций, желающих направить своих представителей в новый состав Общественной палаты. 30 марта Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан разместило уведомление об этом.

Общественная палата Республики Башкортостан формируется в соответствии с законом «Об Общественной палате Республики Башкортостан» в составе 30 членов. Одна треть утверждается главой республики по представлению зарегистрированных на территории Республики Башкортостан структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Одна треть состава Общественной палаты утверждается Госсобранием РБ по представлению зарегистрированных на территории республики некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Утвержденные члены Общественной палаты определяют состав остальной одной трети членов ОП из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Башкортостан.

Представления на кандидатов в члены Общественной палаты нового состава направляются главе Республики Башкортостан, в Госсобрание, Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан в течение 30 дней со дня начала процедуры формирования Общественной палаты нового состава.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в обязательном порядке на бумажном носителе. Представлять (направлять) документы на кандидатов в члены Общественной палаты Республики Башкортостан необходимо по следующим адресам:

1) Администрация главы Республики Башкортостан (для зарегистрированных на территории Республики Башкортостан структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений).

Адрес: 450101, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Тукаева, д. 46 (отдел корреспонденции).

2) Секретариат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (для зарегистрированных на территории Республики Башкортостан некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений). Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 46 (сектор корреспонденции).

3) Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан (для местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан). Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Валиди, д. 40, каб.410 или по почте: 450000, г. Уфа, ул. Ленина, д. 28, Главпочтамт, а/я 1525.

Телефон для справок: 280-82-36, Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан.

В связи с тем, что в России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, заявки от НКО на выдвижение своих представителей в состав Общественной палаты РБ будут приниматься с 6 апреля до 28 апреля 2020 г. включительно.