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Из-за сокращения полетов аэропорт Уфы призывает пассажиров проверять свои рейсы заранее

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Из-за сокращения полетов аэропорт Уфы призывает пассажиров проверять свои рейсы заранее Фото: Ксения Калинина

В связи с карантинными мероприятиями, призванными не допустить распространения коронавируса, полетная программа аэропорта «Уфа» сократилась: международные рейсы сокращены полностью, частота полетов на внутренних направлениях снизилась на 40%, объём обслуженных пассажиров на 60%.

В пресс-службе столичного авиаузла пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании.

«При выезде в аэропорт просим уточнять информацию о своих рейсах на сайте аэропорт «Уфа» или в авиакомпании», — обратилась к гражданам руководитель пресс-службы уфимского авиаузла Татьяна Ризван.

С апреля и до конца мая авиакомпания «Победа» полностью прекратила полеты, соответственно, отменив рейсы из Уфы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Об отмене ряда рейсов в Москву, запланированных в апреле, сообщают авиакомпании «Аэрофлот», Utair, Nordwind, Red Wings.

Авиакомпания «Россия» отменила ряд рейсов в Сочи и Санкт-Петербург, намеченных на апрель.

В апреле частично отменены рейсы в северную столицу авиакомпании Smartavia.

Российский лоукостер «Азимут» снизил частоту полетов из Уфы в Ростов-на-Дону, отменив вылеты по пятницам.

Также частично отменены рейсы авиакомпании Utair в Казань, Екатеринбург, Волгоград и Сургут.

Ксения Калинина
Теги: аэропорт, рейсы, коронавирус
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