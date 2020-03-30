Из-за сокращения полетов аэропорт Уфы призывает пассажиров проверять свои рейсы заранее
Из-за сокращения полетов аэропорт Уфы призывает пассажиров проверять свои рейсы заранее Фото: Ксения Калинина
В связи с карантинными мероприятиями, призванными не допустить распространения коронавируса, полетная программа аэропорта «Уфа» сократилась: международные рейсы сокращены полностью, частота полетов на внутренних направлениях снизилась на 40%, объём обслуженных пассажиров на 60%.
В пресс-службе столичного авиаузла пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании.
«При выезде в аэропорт просим уточнять информацию о своих рейсах на сайте аэропорт «Уфа» или в авиакомпании», — обратилась к гражданам руководитель пресс-службы уфимского авиаузла Татьяна Ризван.
С апреля и до конца мая авиакомпания «Победа» полностью прекратила полеты, соответственно, отменив рейсы из Уфы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Об отмене ряда рейсов в Москву, запланированных в апреле, сообщают авиакомпании «Аэрофлот», Utair, Nordwind, Red Wings.
Авиакомпания «Россия» отменила ряд рейсов в Сочи и Санкт-Петербург, намеченных на апрель.
В апреле частично отменены рейсы в северную столицу авиакомпании Smartavia.
Российский лоукостер «Азимут» снизил частоту полетов из Уфы в Ростов-на-Дону, отменив вылеты по пятницам.
Также частично отменены рейсы авиакомпании Utair в Казань, Екатеринбург, Волгоград и Сургут.