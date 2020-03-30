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Парламент Башкирии изменит график работы для принятия антикоронавирусных законов

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Парламент Башкирии изменит график работы для принятия антикоронавирусных законов Фото: Олег Яровиков

Госсобрание Башкортостана внесет изменения в план своей работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, планируется оперативное рассмотрение законов, направленных на поддержку экономики. «Коронавирус, являющийся смертельно опасным заболеванием, помимо прямой угрозы для здоровья всего человечества несет и множество скрытых угроз, проявляющихся в первую очередь в существенных экономических рисках и практически полной парализации отдельных видов деятельности, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Меры, нацеленные на минимизацию негативных последствий данного явления, необходимы как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для спасения экономики Башкортостана требуется ряд комплексных решений, связанных с поддержкой отдельных отраслей, малого бизнеса, пересмотром республиканского бюджета. Необходимы оперативная разработка и принятие соответствующих законопроектов. Мы прорабатываем вопрос с профильными органами исполнительной власти, экспертами. Затягивать с этими вопросами нельзя, законы необходимо принять в ближайшее время».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ
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