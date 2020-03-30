Глава Минсельхоза Башкирии посоветовал пить кумыс и есть башкирский мед против вируса
Глава Минсельхоза Башкирии посоветовал пить кумыс и есть башкирский мед против вируса Фото: Олег Яровиков
Вице-премьер правительства Башкирии — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов посоветовал жителям пить кумыс и есть башкирский мед, комментируя потребительский ажиотаж вокруг имбиря. Напомним, его стоимость выросла с 350 рублей до 5000 рублей за килограмм. Жители скупили его практически во всех магазинах, так как якобы имбирь может спасти от заражения коронавирусом.
«Башкирский мед, кумыс и наши молочные продукты намного полезнее. Есть прополис и другие продукты из меда. Надо употреблять в пищу свежие продукты, произведенные в Башкирии. Они поддерживают иммунитет», — сказал Ильшат Фазрахманов.