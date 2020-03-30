В Башкирии в этом году не планируется проведение сабантуев
Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии в этом году не планируется проведение сабантуев Фото: ИА «Башинформ»
В условиях распространения коронавирусной инфекции в республике в этом году, скорее всего, отменят сабантуи. Об этом на онлайн-брифинге заявил вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов. По его словам, на них обычно собирается большое количество людей и это явно не вписывается в новые реалии.
«Мы сейчас усиленно должны провести весенне-полевые работы, а потом сразу приступить к кормозаготовке и уборке урожая. Пока мы не видим необходимости в проведении праздников, у аграриев впереди много работы и поставленных задач», — отметил Ильшат Фазрахманов.
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