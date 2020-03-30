В условиях распространения коронавирусной инфекции в республике в этом году, скорее всего, отменят сабантуи. Об этом на онлайн-брифинге заявил вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов. По его словам, на них обычно собирается большое количество людей и это явно не вписывается в новые реалии.

В Башкирии в этом году не планируется проведение сабантуев Фото: ИА «Башинформ»

Азат Гиззатуллин

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