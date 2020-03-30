Фото: пресс-служба администрации Уфы В Уфе улицы, тротуары и остановки дезинфицируют 37 спецмашин Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции проводится дезинфекция проезжих частей улиц города и тротуаров. Профилактические мероприятия стартовали 28 марта.

По данным пресс-службы администрации города, сегодня в Уфе 37 машин промывают улицы, тротуары и остановки. Всего в городе 79 поливомоечных машин. При необходимости все они могут быть переоборудованы под задачи дезинфекции.

«У нас на обслуживании 132 остановки общественного транспорта. За день обрабатываем все, — сообщил главный инженер МБУ по благоустройству Калининского района Ринат Баязитов. — Кроме того, обрабатываем проезжие части и тротуары».

Во всех районах города ежедневно обрабатываются подземные и надземные пешеходные переходы, подъезды, перила лестниц, двери, дверные ручки, кнопки вызова лифтов, оборудование на детских площадках на придомовых территориях.