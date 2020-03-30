В Башкирии на онлайн – лектории расскажут о жизни в условиях самоизоляции

Завтра, 31 марта, в 15:00 пройдет очередной эфир онлайн Лектория «Гражданского университета» «Единой России» по актуальным проблемам профилактики коронавируса. Тема лекции — «Жизнь в условиях самоизоляции». Об организации образовательного процесса расскажет замминистра образования и науки Башкортостана Инесса Косолапова. О проведении досуга выступит председатель движения школьников республики Ирина Антонова. Об обязательном соблюдении правил гигиены в условиях самоизоляции напомнит главный внештатный инфекционист Минздрава Дамир Валишин.

Присоединиться к видеошколе может любой желающий – трансляции проходят на Ютуб-канале регионального отделения Партии. Там же можно посмотреть и записи прошедших лекций. Трансляция дублируется и в группе вконтакте. У всех слушателей будет возможность задавать вопросы в онлайн режиме в комментариях к видео.