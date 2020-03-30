Фото: администрация Уфы В уфимских супермаркетах расчертили отметки о соблюдении дистанции Фото: администрация Уфы

Не целоваться, не обниматься и держать дистанцию друг от друга не меньше двух метров. Эти рекомендации действуют для россиян от Минздрава. В связи с этим в уфимских супермаркетах и магазинах крупных ритейлеров на пол начали наносить специальную разметку.

«Такая мера позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, гражданам рекомендовано не посещать общественные места без лишней надобности, — говорится в официальном сообщении администрации Уфы. — Сигнальные указатели напомнят о соблюдении дистанции при выборе товаров и в очередях».

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