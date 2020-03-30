Фото: Олег Яровиков Минздрав Башкирии: «Не надо поддаваться панике и запасаться лекарствами впрок» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии от местных жителей поступает очень много обращений по поводу цен на медицинские маски, антисептики и лекарственные препараты, а также отсутствие некоторых лекарств, например парацетамола, в аптеках. 30 марта на брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса, начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов, а также министр здравоохранения РБ Максим Забелин постарались прояснить ситуацию.

Медицинские маски

По словам жителей региона, раньше маски стоили около пяти рублей, сейчас же их стоимость может доходить до ста рублей.

Представитель Росздравнадзора по РБ отметил, что сегодня делается максимально все для того, чтобы завезти маски отечественного производства в республику. Тем не менее масок недостаточно.

Цены на эти изделия растут, так как предложений на их производство на рынке не так много.

Тем, кому не хватает масок, их можно сделать в домашних условиях.

Подготовлен законопроект о регулировании цен на медицинские изделия в период пандемии.

В сети госаптек «Башфармация» наценка на маски минимальная, здесь цены обоснованные.

Имеются факты интернет-мошенничества, когда за маски вносилась предоплата, а затем фирмы-однодневки пропадали. Необходимо быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников-спекулянтов.

Цены на медицинские маски регулирует ФАС. Именно туда гражданам и посоветовали жаловаться. Она смотрит от производителя, импортера и до конечного потребителя: на каком этапе произошло увеличение цены.

Антисептики

Жители республики сообщают, что раньше антисептики стоили 350 рублей за литр, а сейчас около 1400 рублей.

Если есть конкретные факты наценки, Росздравнадзор по РБ ими займется.

По результатам мониторинга надзорного ведомства на 29 марта, в регионе имеется 97 385 упаковок антисептических средств, средняя их цена – 147 рублей.

Парацетамол

В Башкирии наблюдается повышенный спрос на парацетамол – этого лекарства в аптеках не хватает. В городах Октябрьский, Белебей, Салават парацетамола нет, как нет и антивирусных препаратов.

«Парацетамол входит в перечень жизненно необходимых препаратов, цена на него контролируется, на все его лекарственные формы. Цена на него не выросла, — заявил Рустам Мухаметзянов. – Парацетамола достаточно много. В любом случае, лекарственные препараты — это не кондитерские изделия. Они должны применяться только по назначению лечащего врача. Кто занимается самолечением либо закупает впрок, они ухудшают ситуацию в регионе. Такого спроса не было, хотя парацетамол и относится к безрецептурному препарату, и его продадут в аптеке, но у нас есть такое понятие, как «назначение». Назначается он только медицинским работником. Поэтому, если граждане сами себе его назначают, это неправильно».

По словам министра здравоохранения РБ, необходимый запас лекарственных препаратов в аптечной сети имеется.

«Если говорить о том, что нет каких-то лекарственных препаратов, да, возможно, одной-третьей позиции может временно не быть, но постоянно ассортимент обновляется, есть заказы. Не надо поддаваться панике, ажиотажу, чтобы не повторилась ситуация с крупами, туалетной бумагой. Не надо запасаться лекарствами впрок. Лекарственные препараты нужно покупать по назначению врача. Категорически не надо заниматься самолечением, — заявил Максим Забелин. – Все знают, что парацетамол помогает, когда есть жар. Но максимальный прием парацетамола – не более 4 граммов в сутки, иначе возникают токсические реакции, побочные эффекты, и уже мы будем лечить не просто повышенную температуру и ОРВИ, а будем спасать человека от лекарственного гепатита, печеночной недостаточности и прочее».

Граждане также сообщили, что в аптеках не купить градусников и противовирусных препаратов – они также исчезли с полок.

«Ингавирин», «Кагоцел», «Арбидол» — они имеются в каждой аптеке. Это минимальный ассортимент, который всегда должен быть. Отсутствие этого ассортимента ведет к нарушению в том числе лицензионных требований, за что есть жесткая административная ответственность: начиная от 100 тысяч рублей до аннулирования лицензии. Поэтому этот ассортимент должен быть. Если есть такие факты, что этих лекарств нет, вы можете обратиться в Росздравнадзор», — сообщил Рустам Мухаметзянов.

Контроль за наличием и оборотом лекарств осуществляет территориальный орган Росздравнадзора. Электронная почта: info@reg3.roszdravnadzor.ru. Свои жалобы на завышенные цены на лекарства можно направить на эту почту. В ведомстве в кратчайшие сроки постараются их рассмотреть.