Фото: pixabay.com В Башкирии планируется запустить тестирование на коронавирус за деньги Фото: pixabay.com

В Башкирии на базе клиники БГМУ началось обучение сотрудников частных лабораторий по работе с тест-системами на COVID-19.

Их планируется привлечь по работе с населением в том числе на возмездной основе.

Об этом сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак на брифинге Минздрава Башкирии в понедельник, 30 марта.

В настоящее время в Башкирии анализ на коронавирусную инфекцию можно сдать только по направлению в центре эпидемиологии.

Всего в Башкирии за весь период было проведено 4389 исследований. Пять из них подтверждено.