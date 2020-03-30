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В Сибае самоизолированы все контактировавшие с носителем коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Сибае самоизолированы все контактировавшие с носителем коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

В Сибае все контактировавшие с носителем коронавируса из Челябинской области самоизолированы и находятся под наблюдением медиков, сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Как сообщало ранее агентство, 22 марта житель Челябинской области торговал мясом на городском рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Незадолго до этого он ездил за рубеж, по возвращении не самоизолировался. Позже у него был диагностирован COVID-19. Минздрав республики призвал откликнуться всех, кто контактировал с данным продавцом на рынке.

﻿«Путем проведения эпидемиологического расследования установлены 227 человек, контактировавшие с носителем коронавирусной инфекции. Все они самоизолированы, им даны рекомендации, начато обследование и медицинский контроль над ними», — уточнил глава ведомства.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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