Фото: Олег Яровиков Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пациентов с Covid-2019 Фото: Олег Яровиков

Состояние всех пяти пациентов, которые проходят лечение в инфекционной больнице Уфы от новой коронавирусной инфекции, оценивается как удовлетворительное. Об этом на ежедневном брифинге сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По словам руководителя ведомства, с подозрением на Covid-2019 в больницах республики находятся 104 пациента, из них – 17 детей.