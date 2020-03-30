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В Башкирии из-за пандемии по коронавирусу компания предложила уволиться 800 сотрудникам

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин | Видео: instagram.com/ufa_rb

В Башкирии из-за пандемии по коронавирусу компания предложила уволиться 800 сотрудникам Фото: Андрей Старостин | Видео: instagram.com/ufa_rb

В Башкирии из-за введения карантина по коронавирусу работодатель заставил 800 своих сотрудников написать заявления об увольнении по собственному желанию, сообщила сегодня на оперативном совещании в правительстве вице-премьер — министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Как сообщил собственный источник агентства — это компания по продаже автомобилей «Транстехсервис».

﻿«Я сейчас не угрожаю, но в случае если вы отказываетесь, не понятно как это и чем может закончиться, — говорится в обращении к работникам руководителя департамента ТТС. — Не хотелось бы никого увольнять по статьям или еще что-то».
Естественно, в отношении этого работодателя будут большие вопросы, прокомментировала этот случай Ленара Иванова.

Напомним, правительство РФ объявило повсеместный запрет на увольнение работников из-за введения карантина по коронавирусу. В обращении ко всем работодателям четко сказано, что нельзя расторгать трудовые договоры по такому обстоятельству. Если работодатель прибегнет к таким мерам, его компанию ждут масштабные проверки со стороны работников прокуратуры, трудовой инспекции и налоговых органов.

В случае несправедливого увольнения следует обращаться в Гострудинспекцию и прокуратуру.

Незаконное увольнение сотрудника, в том числе из-за коронавируса, – грубое нарушение ТК РФ, уточняют специалисты. Увольнения в период пандемии будут также караться серьезными штрафными санкциями.

ИА «Башинформ»
Теги: увольнение
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