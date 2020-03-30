Фото: Олег Яровиков В Башкирии растет число обращений с просьбой о доставке продуктов и лекарств на дом Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на телефон горячей линии координационного центра и колл-центр Минздрава республики поступают обращения от жителей с просьбой о доставке продуктов и лекарств на дом. После введения карантина для пожилых число обращений увеличилось двукратно. В дальнейшем таких обращений будет становиться только больше, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр семьи труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

По ее словам, до пандемии в республике были признаны нуждающимися в установленном порядке и продолжают получать различные услуги более 34 тысяч жителей. Среди них более 10 тысяч — пожилые старше 65 лет, 5 тысяч — одиноко проживающие.

Всего в Башкортостане в настоящее время проживают более 545 тысяч граждан старше 65 лет, в Уфе — 143 тысячи.

В новую редакцию указа о повышенной готовности вошло поручение муниципалитетам сформировать волонтерские группы для оказания помощи на дому. Эта помощь будет востребована в самые ближайшие дни, отметила Ленара Иванова.

В республике для оказания помощи пожилым и одиноким гражданам организуются проекты волонтерской помощи партии «Единая Россия», ОНФ. По заявкам обученные и экипированные волонтеры будут доставлять продукты пожилым и инвалидам. Набирает обороты стихийное движение с хештегом #явпомощь, когда свои услуги в помощь пожилым и маломобильным гражданам предлагают активные и молодые соседи.

Телефон горячей линии Координационного центра Минтруда: 8-800-775-00-14.

По предоставлению мер социальной поддержки обращаться по телефонам: 8 (347) 282-46-81, 8 (347) 282-07-19, 8 (347) 282-40-35.