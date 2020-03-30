В Башкирии глава Ермолаевского сельсовета отправлен в отставку
Глава администрации сельского поселения Ермолаевское Куюргазинского района республики Роман Барановский отправлен в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, что он попался на невыполнении правил самоизоляции после приезда из Доминиканской Республики. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий Хабиров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии глава Ермолаевского сельсовета отправлен в отставку
В Правительстве Башкирии отменили заседания в формате тематических часов
Глава госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии освобожден от должности
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи