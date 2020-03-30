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В Башкирии глава Ермолаевского сельсовета отправлен в отставку

ПОЛИТИКА

Глава администрации сельского поселения Ермолаевское Куюргазинского района республики Роман Барановский отправлен в отставку. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, что он попался на невыполнении правил самоизоляции после приезда из Доминиканской Республики. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: отставка, самоизоляция
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