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В России создали три лекарственных препарата от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В России создали три лекарственных препарата от коронавируса Фото: Олег Яровиков

В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны еще три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство представило еще один вариант на основе противомалярийного мефлохина.

Как напомнил Владимир Чехонин, еще несколько лет назад российские ученые создали противовирусный триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его использования для лечения коронавирусной инфекции.

«Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации», — заявил он, добавив, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированные учреждения.
Кроме этого, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали «достаточно эффективную» и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее разработанного в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами, к которым относится и нынешний коронавирус.

По словам вице-президента РАН, он также готов для передачи на испытания.

Другой препарат, фортепрен, ранее создан на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.

Этот препарат прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19, добавил Чехонин.

Все три лекарственных препарата уже заинтересовали Минздрав России и на сегодняшний день стали приоритетом в работе химических «подразделений» Академии наук и Минобрнауки.

Одновременно с этим, сейчас в России при участии специалистов Академии наук разрабатываются также три вакцины от коронавирусной инфекции.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, лекарство, вакцина
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