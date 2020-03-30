Фото: Ксения Калинина В Башкирии могут ввести «сухой закон» во время нерабочих дней Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане могут ввести сухой закон. Об этом 30 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии заявил глава региона Радий Хабиров.

«По поводу алкоголя. Если мы будем фиксировать рост общественных правонарушений, факты домашнего насилия и прочее, если мы почувствуем, что увеличилось количество пожаров, я не остановлюсь и объявлю «сухой закон» на территории республики. И потом пусть на меня «деятели» не жалуются, — заявил глава Башкирии. — Надо смотреть, увеличивается ли количество продажи алкоголя. Пока необходимости введения таких мер нет, все же магазинам оборот какой-то дает, и людям, в принципе, дома с бокалом вина хочется посидеть — почему бы и нет, все же нерабочие дни. Но если мы почувствуем, что какая-то кривая уйдет вниз, в негатив, примем соответствующее решение. Мы будем оперативно реагировать на все вызовы, которые у нас есть».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет в стране нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

По оперативным данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом. Случаи заболевания зафиксированы в 65 российских регионах. Умерло 8 человек. 6 — в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области.

Выздоровели 64 человека. В Башкирии по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», 5 заболевших.