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В Башкирии могут ввести «сухой закон» во время нерабочих дней

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии могут ввести «сухой закон» во время нерабочих дней Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане могут ввести сухой закон. Об этом 30 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии заявил глава региона Радий Хабиров.

«По поводу алкоголя. Если мы будем фиксировать рост общественных правонарушений, факты домашнего насилия и прочее, если мы почувствуем, что увеличилось количество пожаров, я не остановлюсь и объявлю «сухой закон» на территории республики. И потом пусть на меня «деятели» не жалуются, — заявил глава Башкирии. — Надо смотреть, увеличивается ли количество продажи алкоголя. Пока необходимости введения таких мер нет, все же магазинам оборот какой-то дает, и людям, в принципе, дома с бокалом вина хочется посидеть — почему бы и нет, все же нерабочие дни. Но если мы почувствуем, что какая-то кривая уйдет вниз, в негатив, примем соответствующее решение. Мы будем оперативно реагировать на все вызовы, которые у нас есть».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет в стране нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса.

По оперативным данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая инфицирования новым коронавирусом. Случаи заболевания зафиксированы в 65 российских регионах. Умерло 8 человек. 6 — в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области.

Выздоровели 64 человека. В Башкирии по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», 5 заболевших.

Ксения Калинина
Теги: глава Башкирии
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