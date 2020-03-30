Фото: Олег Яровиков В Башкирию в течение марта вернулись более 6 тысяч побывавших за рубежом жителей Фото: Олег Яровиков

С 1 марта в Башкирию вернулись более 6 тысяч жителей, побывавших за границей. Они наблюдаются медиками и при необходимости сдают анализы, сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов. На 28 марта обследовано 2953 человека.

Почти 3 000 человек вернулись из стран Европы, более 3 000 — из Таиланда, Вьетнама, Турции, ОАЭ.

Усиленный контроль организован в международном терминале аэропорта. В выходные дни 28-29 марта зарубежных рейсов не было.

Проводятся проверки соблюдения режима самоизоляции вернувшихся из-за границы. 24-28 марта было проверено 3464 человек (из них 1710 уфимцев) и обнаружено 173 нарушения (79 в Уфе). Составлено 19 протоколов, еще 60 граждан приглашены оформить протоколы после окончания режима самоизоляции. Им придется заплатить штраф. «Не думайте, что мы это забудем и простим», — предупредил глава республики.