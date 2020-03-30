Фото: Олег Яровиков Глава госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии освобожден от должности Фото: Олег Яровиков

Руководитель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов освобожден от должности. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, новое место работы ему уже подобрано «под его потенциал». Об этом руководитель региона обещал объявить после того, когда у чиновника закончится больничный.

Новым исполняющим обязанности председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии назначен Алан Марзаев. Ранее он возглавлял управление дорожного хозяйства республики.

Справка

Марзаев Алан Викторович, 1973 года рождения. Ранее занимал должность начальника инспекции ФНС по городу Домодедово Московской области. Женат, имеет четверых детей.