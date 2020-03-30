В Янаульской больнице рассказали о результатах анализов женщины с подозрением на COVID-19

В Янаульской больнице проинформировали о результатах анализов местной жительницы с подозрением на коронавирус. Повторное тестирование, которое проводились в лаборатории республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, показало отрицательные результаты. По данным на 30 марта, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в районе нет.

Ранее сообщалось, что женщина госпитализирована в инфекционное отделение районной больницы с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Окончательный диагноз женщине должны были поставить по результатам анализов лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.