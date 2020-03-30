В Башкирии чиновник и его супруга вышли на работу сразу после заграничной поездки

Крайне неприятный случай произошел с одним из чиновников в Башкирии. Как сообщил 30 марта на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий Хабиров, в Куюргазинском районе глава администрации сельского поселения Ермолаевское вместе с супругой путешествовал в Доминиканской Республике, но он скрыл это обстоятельство, и после этого вышел на работу.

Также выяснилось, что его супруга — медик по образованию, тоже принимала людей, занималась их лечением.

«Это отвратительное, негодяйское, безответственное поведение. С такими людьми надо расставаться. Это бессовестное, нечестное поведение по отношению к окружающим. И оно бьет по нам, какое моральное право мы имеем потом от людей что-то требовать. С этим человеком надо однозначно расставаться, чтобы ноги его не было в органах государственной власти», — заявил Радий Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что подобные факты будут еще вскрываться, их нужно отрабатывать.