Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

30 марта Понедельник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Сидим дома»: Эльбрус Нигматуллин призвал жителей Уфы соблюдать карантин

ОБЩЕСТВО
Фото: Фото профиля elbrus_nigmatullin

«Сидим дома»: Эльбрус Нигматуллин призвал жителей Уфы соблюдать карантин Фото: Фото профиля elbrus_nigmatullin

﻿Обладатель звания «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин, который недавно перебрался на постоянное место жительства в Уфу, призвал жителей города оставаться дома и не посещать общественные места во время карантина в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Эльбрус Нигматуллин опубликовал в соцсетях видео, в котором просит уфимцев сидеть дома, чтобы «победить вирус».

«Друзья, очень вас прошу отнеситесь серьезно. Побудьте дома, не ведите себя безответственно! Не гуляйте в общественных местах! Это касается нас всех. Давайте мы победим вирус, а не наоборот», — написал он.

Пользователи в комментариях соцсети поддержали спортсмена.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Эльбрус Нигматуллин собирается помочь уфимцам, жителям Башкирии и всей страны не набрать лишний вес на карантине по коронавирусу. С 30 марта по 5 апреля стронгмэн запускает бесплатный онлайн-марафон.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, карантин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут послания для проверяющих
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут проверяющим необычные послания. Свои обращения они оставляют на дверях. Фото посланий появи
В Башкирии похолодания в первой половине апреля могут уменьшить масштабы паводка
По данным портала gismeteo.ru, с 29 марта по 1 апреля в Башкирию придет теплый фронт. Дневная температура будет колебаться в пределах от +9 до +11 граду
30-летний водитель ВАЗ-2112 скончался в реанимации после ДТП в городе Белебее
Смертельная авария произошла в полночь на улице Красноармейской в городе Белебее. По предварительной информации республиканской Госавтоинспекции, участни
В России утвержден перечень товаров первой необходимости в связи с пандемией COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новые распоряжения правительства, связанные с борьбой с распространением коронавируса и его последствий.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть