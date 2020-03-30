Фото: Фото профиля elbrus_nigmatullin «Сидим дома»: Эльбрус Нигматуллин призвал жителей Уфы соблюдать карантин Фото: Фото профиля elbrus_nigmatullin

﻿Обладатель звания «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин, который недавно перебрался на постоянное место жительства в Уфу, призвал жителей города оставаться дома и не посещать общественные места во время карантина в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

Эльбрус Нигматуллин опубликовал в соцсетях видео, в котором просит уфимцев сидеть дома, чтобы «победить вирус».

«Друзья, очень вас прошу отнеситесь серьезно. Побудьте дома, не ведите себя безответственно! Не гуляйте в общественных местах! Это касается нас всех. Давайте мы победим вирус, а не наоборот», — написал он.

Пользователи в комментариях соцсети поддержали спортсмена.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Эльбрус Нигматуллин собирается помочь уфимцам, жителям Башкирии и всей страны не набрать лишний вес на карантине по коронавирусу. С 30 марта по 5 апреля стронгмэн запускает бесплатный онлайн-марафон.