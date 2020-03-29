В Москве ввели режим самоизоляции для всех и ограничили предвижения по городу

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника. Об этом в воскресенье сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Сегодня мной подписан указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.

Сообщвется, что в ближайшие дни выходить из дома в Москве можно будет только при наличии специального пропуска.