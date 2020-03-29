Фото: Олег Яровиков Синоптики дали прогноз погоды на нерабочую неделю в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды на нерабочую неделю. По данным метеорологов, в начале следующей недели в Башкирии распространит свое влияние антициклон, смещающийся с западных районов России. Осадков не ожидается. При небольшой облачности будет наблюдаться большой суточный ход температуры. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +1,-5, местами -7,-12, днем +5,+12 градусов.Однако к середине следующей недели через территорию республики пройдут холодные атмосферные фронты. Увеличится вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя различной интенсивности. Температура воздуха приблизится к свои обычным значениям. Днем столбики термометров не будут подниматься выше +3,+6 градусов, а ночи будут морозными с температурой до -3 градусов.