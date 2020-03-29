На брифинге Минздрава Башкирии развеяли самые популярные слухи о коронавирусе

В Минздраве Башкирии опровергли слухи о возможности распространения коронавируса домашними питомцами. Оказалась, что вопрос, являются ли домашние животные переносчиками инфекции, волнует многих жителей республики.

По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, домашние животные не являются распространителями коронавируса. «На сегодняшний день достоверно известно, что источником COVID-19 могут быть только летучие мыши», — сказал министр.

Главврача Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак также посоветовала не беспокоится по поводу своих питомцев. «Тот вирус, который сейчас циркулирует, передается только от человека к человеку. Кошки, собаки, мышки — все, кто есть сейчас у наших жителей, не являются переносчиками», — заверила она.

Фейком власти назвали и, активно распространяемую в мессенджерах, информацию о войсках, якобы подтягивающихся к границам Уфы, Нефтекамска и Салавата.

«Я и Ленара Хакимовна (Иванова –ред.) как заместитель начальника оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции, можем заявить, что такого нет. Вчера глава республики проводил оперативный штаб. Таких вопросов даже не обсуждалось», — отметил Максим Забелин.