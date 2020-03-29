Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

29 марта Воскресенье

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На брифинге Минздрава Башкирии развеяли самые популярные слухи о коронавирусе

ОБЩЕСТВО

В Минздраве Башкирии опровергли слухи о возможности распространения коронавируса домашними питомцами. Оказалась, что вопрос, являются ли домашние животные переносчиками инфекции, волнует многих жителей республики.

По словам главы регионального Минздрава Максима Забелина, домашние животные не являются распространителями коронавируса. «На сегодняшний день достоверно известно, что источником COVID-19 могут быть только летучие мыши», — сказал министр.

Главврача Центра гигиены и эпидемиологии республики Анна Казак также посоветовала не беспокоится по поводу своих питомцев. «Тот вирус, который сейчас циркулирует, передается только от человека к человеку. Кошки, собаки, мышки — все, кто есть сейчас у наших жителей, не являются переносчиками», — заверила она.

Фейком власти назвали и, активно распространяемую в мессенджерах, информацию о войсках, якобы подтягивающихся к границам Уфы, Нефтекамска и Салавата.

«Я и Ленара Хакимовна (Иванова –ред.) как заместитель начальника оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции, можем заявить, что такого нет. Вчера глава республики проводил оперативный штаб. Таких вопросов даже не обсуждалось», — отметил Максим Забелин.

ИА «Башинформ»
Теги: фейки, домашние животные, Минздрав РБ, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут послания для проверяющих
«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут проверяющим необычные послания. Свои обращения они оставляют на дверях. Фото посланий появи
В Сибае носитель коронавируса торговал на рынке, покупателям надо срочно изолироваться
В Сибае житель Челябинской области - носитель коронавируса торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Известно, что продавец незадолго д
В Башкирии похолодания в первой половине апреля могут уменьшить масштабы паводка
По данным портала gismeteo.ru, с 29 марта по 1 апреля в Башкирию придет теплый фронт. Дневная температура будет колебаться в пределах от +9 до +11 граду
Число подозреваемых на коронавирус в стационарах Башкирии возросло до 92 человек
На 13 часов 28 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 92 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. Об этом заявил
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть