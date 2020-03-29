Фото: администрация уфы В Уфе временно закрыли мангальную зону в парке имени Лесоводов Фото: администрация уфы

В мэрии Уфы сообщили о временном закрытии мангальной зоны в праке имени Лесоводов. Это связано с мероприятиями по недопущению распространения коронавируса.

Несмотря на пандемию коронавируса и рекомендации воздержаться от массовых скоплений народа, уфимцы и сегодня решили собраться компаниями на пикник в зоне парка, пожаловались на активность уфимцев городские власти.

В результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок. Сотрудникам администрации Советского района, Центра общественной безопасности, отдела полиции №10 и учебного лесопарка ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» пришлось попросить гостей покинуть данную территорию. Горожане отнеслись к просьбе с пониманием и пообещали в дальнейшем соблюдать рекомендации.

«Нерабочая неделя — это период самоизоляции и минимизации социальных контактов. Это отличная возможность провести время дома. Таким образом на данном этапе можно остановить распространение коронавируса», — прокомментировал ситуацию представитель администрации Советского района Уфы Марат Муллаянов.