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В МВД Башкирии прокомментировали случай нарушения режима карантина в ночном клубе

ОБЩЕСТВО

В пресс-службе МВД Башкирии прокомментировали случай нарушения режима карантина в одном из ночных клубов Уфы. Полицейские рассказали, что информация о вечеринке с участием большого количества людей поступила в дежурную часть от волонтеров. На место незамедлительно была направлена оперативная группа.

«Сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции прибыв в здание, расположенное на Верхнеторговой площади, обнаружили, что по указанному адресу проходит концерт, где принимало участие более 50 человек.

В отдел полиции №9 города Уфы были доставлены 11 несовершеннолетних граждан. В отношении их родителей полицейскими составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», — говорится в сообщении.

Также сотрудниками полиции собран материал о нарушении Указа Главы Башкортостана о введении режима «повышенная готовность» в связи с угрозой распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, который будет передан для принятия решения в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что 28 марта, в одном из ночных клубов Уфы устроили «антикарантинную вечеринку». Веселье продолжалось недолго, нелегальную вечеринку прервали полицейские. Гости начали быстро расходиться, а хозяевам клуба пришлось объясняться со стражами порядка. Теперь им грозит крупный штраф.Кадры с несостоявшейся вечеринки попали в распоряжение канала «Mash».

ИА «Башинформ»
Теги: МВД по РБ, карантин
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