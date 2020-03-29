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В Минпросвещения прокомментировали информацию о якобы досрочном завершении учебного года

ОБЩЕСТВО

В Минпросвещения России прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о якобы принятом решении о досрочном завершении учебного года. По заявлению пресс-службы ведомства, информация является ложной, подобного решения не принималось.

В министерстве также порекомендовали пользоваться только официальными источниками информации. «В вопросах образования, прежде всего, это официальный сайт Министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Вся информация публикуется там в режиме онлайн, а также распространяется через официальные аккаунты Министерства в социальных сетях и транслируется через средства массовой информации.

Детальную информацию о работе конкретных образовательных организаций можно получить, обратившись в региональные и территориальные органы управления образованием», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте

Минпросвещения России.

ИА «Башинформ»
Теги: Минпросвещения РФ, образование, фейк
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