В Башкирии выявлен 5 случай инфицирования коронавирусом

На 13 часов 29 марта в Башкортостане с подозрением на коронавирус в стационарах находятся 97 человека, в том числе 16 детей. Подтвержденных заболевших COVID-19 в регионе на сегодняшний день увеличилось на один и составило 5 человек, среди них один несовершеннолетний. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Относительно последнего выявленного больного известно, что это студент. Он прибыл в Уфу 15 марта из Франции. Все это время он находился на самоизоляции, клинических проявлений заболевания у него не было. С сегодняшнего дня он госпитализирован в инфекционную больницу. Состояние больного удовлетворительное.

По данным главврача Центра гигиены и эпидемиологии республики Анны Казак, на текущее время в регионе исследовано 4293 биоматериалов.