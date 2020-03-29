Жительница Янаула госпитализирована в больницу с подозрением на коронавирус

Женщина с подозрением на коронавирус госпитализирована в Янаульскую больницу. Об этом сообщается на официальной странице администрации района со ссылкой на главного врача больницы Мурада Авзалова.

По словам руководителя медучреждения, пациентка определена в отдельную палату, проводится лечение, взяты дополнительные анализы. Окончательный диагноз женщине поставят, когда придут результаты анализа из лаборатории республиканского Центра гигиены и эпидемиологии.

«О коронавирусе можно сказать утвердительно, если два теста лабораторных исследований дают положительный результат, — напомнили в администрации района. — Ждем повторных результатов».