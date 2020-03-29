Фото: vk.com «Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут послания для проверяющих Фото: vk.com

«Да сижу, сижу я дома»: жители Башкирии в самоизоляции пишут проверяющим необычные послания. Свои обращения они оставляют на дверях. Фото посланий появились в соцсетях.

Добавим, что в Башкирии обходчики из Минтруда, МВД и МЧС ежедневно обходят граждан на самоизоляции по месту жительства. Такие проверки напрвлены на выявление случаев не соблюдения режима карантина и проводятся несколько раз в день. В отношении нарушителей составляется протокол и выписывается штраф.

К примеру, 36-летний гражданин прибыл из Грузии и не сообщил о себе ни в поликлинику, ни по телефону «горячей линии», не самоизолировался, а продолжал вести обычный образ жизни. 23 марта, в ходе обхода, его не оказалось дома, это и стало поводом для составления протокола.

Еще одни нарушители — это чета пенсионеров, муж и жена в возрасте 81 и 80 лет. Пожилые люди особенно подвержены опасности заражения. Несмотря на это, вернувшиеся из Германии супруги проигнорировали предписания санитарных медиков, за что и были оштрафованы.