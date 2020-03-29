Бизнесмен из Уфы перед пенсией переехал в США и стал там дипломированным программистом

Уроженец Уфы Виктор Германов, бизнесмен, выпускник БГУ, физик по образованию и поклонник бального танца по увлечению, живет в США, в Сиэтле, где базируются более чем полутысячи самых успешных в мире компаний, включая гиганты «Microsoft», «Boeing», «Amazon» и «Starbucks».

На днях этот город прогремел в новостях благодаря тому, что именно в нем, в Lake Washington Institute of Technology, начались первые испытания вакцины против коронавируса на добровольцах. Для Виктора, впрочем, важно то, что в этом городе живет Билл Гейтс, один из «отцов» компании Microsoft. Сыновья Виктора — программисты, а сам Виктор тоже на днях стал дипломированным американским программистом, закончив учебу в Lake Washington Institute of Technology. «Башинформу» он рассказал о том, как устроена знаменитая компьютерная корпорация изнутри.

Но в родной Башкирии Виктор Германов известен еще и в совершенно другом амплуа: он стоял у истоков самого известного и массового в республике ансамбля бального танца «Движение», образованного около 40 лет назад одним из самых больших энтузиастов бального танца в республике Ильдаром Исмагиловым. Сегодня ансамбля уже нет, а его бывшие участники разлетелись по миру и живут в самых разных странах и городах.

Но некоторые по сей день учат младших танцу, а в самой Уфе остались танцевальные студии, которые на протяжении десятилетий «отпочковывались» от «Движения» и уходили в самостоятельную жизнь — ансамбль эстрадного танца «Каникулы», Народный театр современной хореографии «Своими ногами», танцевальные студии «Сигма», «Кондор», детская школа Резеды Исламовой и другие.

Виктор Германов вел занятия танцем много лет и известен среди увлекающихся этой сферой еще и как автор книги «Танцевальный словарь» и научного эссе «Золотые ритмы» сердца и их связь с популярными парными танцами», в котором рассказывает о природе тяги человека к танцам и особенностях ритма сердца во время них. Беседу с Виктором Германовым читайте в рубрике «Земляки».