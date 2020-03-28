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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров ознакомился с ходом подготовки к строительству нового инфекционного центра

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы РБ

Фото: пресс-служба главы РБ

В ближайшие месяцы в индустриальном парке «Зубово» в Уфимском районе будет построен временный клинико-диагностический инфекционный центр. 28 марта глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с ходом подготовки к строительству.

Как сообщает пресс-служба главы РБ, центр представляет собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных конструкций. В нем будет 80 боксов круглосуточного пребывания, в том числе 62 одноместных и 18 реанимационных.

В отдельных зданиях разместятся общежитие для сотрудников, площадка для обработки санитарного транспорта, очистные сооружения и резервные источники питания, котельная и кислородная станции.

Два инфекционных отделения оснастят мельцеровскими боксами с выходом на улицу или в коридор с двумя шлюзами и санитарными узлами, а все помещения – автономной вентиляцией с системой очистки воздуха и централизованной системой подачи воздуха.

Как сообщил руководитель проекта Дмитрий Дудко, выбранное проектное решение позволит в случае необходимости практически без финансовых потерь перенести объект на любое другое место. После окончания эпидемии коронавируса всё оборудование можно использовать в любом другом госпитале.

Кроме того, использование модульных конструкций даст возможность в случае форс-мажорной ситуации расширить инфекционный центр.

«Решение о возведении инфекционного центра мы уже приняли. Оно уже началось. И мы удивим вас сроками строительства, – отметил Радий Хабиров. – Уже сейчас думаем о том, в каком объеме будем использовать этот объект в мирное время».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, здравоохранение, строительство
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