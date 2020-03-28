Уфимский бизнесмен решил помочь с транспортом в доставке продуктов и лекарств пожилым

Уфимский бизнесмен, владелец автосалонов Андрей Шмергельский записал видеообращение, в котором объявил о своей готовности помочь с транспортом в доставке продуктов и лекарств пожилым людям.

Напомним, власти Башкирии настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет соблюдать домашний карантин и без надобности не выходить на улицу в период пандемии коронавируса.

«Было принято решение о помощи акции «Мы вместе 2020». Были контакты с региональным отделением ОНФ, и со следующей недели мы задействуем свой транспорт в помощи волонтерам, которые доставляют продукты и медикаменты пожилым людям, которые вынуждены находиться дома», — сообщил бизнесмен.

Кроме того, Шмергельский рассказал, что в компании обсудили возможность предоставления технического обслуживания автомобилям скорой помощи и спецтранспорту. Вся помощь будет оказываться на безвозмездной основе на время действия чрезвычайной ситуации.

Конкретные детали будут прорабатываться уже с завтрашнего дня.