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Уфимский бизнесмен решил помочь с транспортом в доставке продуктов и лекарств пожилым

ОБЩЕСТВО

Уфимский бизнесмен, владелец автосалонов Андрей Шмергельский записал видеообращение, в котором объявил о своей готовности помочь с транспортом в доставке продуктов и лекарств пожилым людям.

Напомним, власти Башкирии настоятельно рекомендовали людям старше 65 лет соблюдать домашний карантин и без надобности не выходить на улицу в период пандемии коронавируса.

«Было принято решение о помощи акции «Мы вместе 2020». Были контакты с региональным отделением ОНФ, и со следующей недели мы задействуем свой транспорт в помощи волонтерам, которые доставляют продукты и медикаменты пожилым людям, которые вынуждены находиться дома», — сообщил бизнесмен.

Кроме того, Шмергельский рассказал, что в компании обсудили возможность предоставления технического обслуживания автомобилям скорой помощи и спецтранспорту. Вся помощь будет оказываться на безвозмездной основе на время действия чрезвычайной ситуации.

Конкретные детали будут прорабатываться уже с завтрашнего дня.

Лейла Аралбаева
Теги: бизнес, коронавирус
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