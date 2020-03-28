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В Уфе проводят дезинфекцию проезжих частей

ОБЩЕСТВО

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 28 марта в Уфе приступили к дезинфекции проезжих частей улиц города. Техника переоборудована под стоящие задачи по дезинфекции городских территорий.

Ежедневно восемь машин промывают улицы и тротуары. Также в ежедневном режиме обрабатываются дезинфицирующим раствором остановочные павильоны и объекты дорожной инфраструктуры.

Кроме того, МУП «Горзеленхоз» использует 10 машин, с помощью которых обрабатываются парки и зоны отдыха уфимцев. Более 100 работников коммунального хозяйства города обрабатывают дезинфицирующими средствами игровые и спортивные площадки.

Также сотрудники МУП «СУРСИС» совместно с работниками учреждений по благоустройства районов города обрабатывают подземные и надземные пешеходные переходы.

По линии управляющих компаний МБУ «УЖХ» г. Уфы также в ежедневном порядке обрабатываются подъезды, перила лестниц, двери, дверные ручки, кнопки вызова лифтов, оборудования на детских площадках на придомовых территориях.

Работа продолжается в круглосуточном режиме.

ИА «Башинформ»
Теги: дезинфекция
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